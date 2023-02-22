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BİST'te kararsız seyir

22.02.2023 - 10:00 | Son Güncelleme :
BİST'te kararsız seyir | Piyasa Haberleri

Borsa İstanbul güne yüzde 0,27 oranında primle 5163 puan seviyesinden başladı.

Borsa İstanbul, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrasında dalgalı seyrine devam ediyor. Borsa İstanbul güne yüzde 0,27 oranında primle 5163 puandan başladı. Açılışın ardından kararsız seyre yönelen BİST şu sıralar yüzde 0,11 oranında primle 5144 puan seviyesinde işlem görüyor.

Çimento, GYO, demir-çelik, boya, yapı malzemesi gibi hisselere olan talep bugün yerini satışa bıraktı ve bu hisselerde sert kayıplar görülüyor.

 


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