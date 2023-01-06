BİST pozitif seyre yöneldi | Piyasa Haberleri

BIST100 Endeksi güne yatay başladı. BİST yüzde 0,09 oranında yükselişle 5120 puandan güne başladı. Açılışın hemen ardından gelen satışlarla BİST yüzde 3 oranında kayba yöneldi. Kararsız seyreden BİST sert satış ve alımların etkisinde bir süre işlem gördükten sonra pozitif tarafta kaldı.

Borsa İstanbul dünkü sert satış sonrası güne pozitif başlangıç yaptı. Açılışın hemen ardından BİST'e sert satışlar geldi. Kararsız seyreden BİST'te göstergeler yeniden pozitife döndü

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu