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BİST pozitif seyre yöneldi

06.01.2023 - 10:01 | Son Güncelleme :
BİST pozitif seyre yöneldi | Piyasa Haberleri

Borsa İstanbul dünkü sert satış sonrası güne pozitif başlangıç yaptı. Açılışın hemen ardından BİST'e sert satışlar geldi. Kararsız seyreden BİST'te göstergeler yeniden pozitife döndü

BIST100 Endeksi güne yatay başladı. BİST yüzde 0,09 oranında yükselişle 5120 puandan güne başladı. Açılışın hemen ardından gelen satışlarla BİST yüzde 3 oranında kayba yöneldi. Kararsız seyreden BİST sert satış ve alımların etkisinde bir süre işlem gördükten sonra pozitif tarafta kaldı.

BİST saat 12:14 itibarıyla yüzde 2,33 oranında primle 5235 puan seviyesinde işlem görüyor.


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