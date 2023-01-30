BİST sert düşüşle kapandı | Piyasa Haberleri

Dolar 18,8073 lira, euro ise 20,5130 liradan işlem görüyor. Gram altın ise 1164 liradan alıcı buluyor.

Borsa İstanbul dalgalı seyrine devam ediyor. BİST güne yüzde 0,18 oranında primle 5201 puandan başladı. Açılış sonrası gelen satışların etkisiyle BİST yüzde 1 civarında değer kaybetti. Kapanışa doğru kayıplarını artıran BİST günü yüzde 1,84 oranında düşüşle 5096 puandan tamamladı.

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