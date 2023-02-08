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Borsa İstanbul işlemlere kapatıldı

08.02.2023 - 10:02 | Son Güncelleme :
Borsa İstanbul işlemlere kapatıldı | Piyasa Haberleri

Borsa İstanbul'da sert satışların görülmesi nedeniyle yönetim işlemleri durdurdu.

Borsa İstanbul düşüşün yüzde 7'yi aşmasının ardından kapatılmasına karar verildi. Güne hafif düşüşle başlayan Borsa İstanbul kısa sürede sert kayıplar yaşadı.

Yüzde 5 seviyesinde devre kesen ve işlemleri geçici olarak durduran Borsa İstanbul, devre kesicinin kalkmasıyla birlikte saniyeler için yüzde 7 kayba yöneldi ve ikinci devre kesici çalıştı.

Yüzde 7'lik kaybın ardından Borsa İstanbul yönetimi işlemlerin durdurulduğunu açıkladı.

BİST böylece günü yüzde 7,09 oranında düşüşle 4186 puandan tamamladı. BİST'te 11 hisse yükselirken 457 hisse düşüş gösterdi.

BİST'ten yapılan açıklama şöyle:

Borsamız Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verilmiştir.

Dolar 18,8304 lira, euro 20,2000 liradan işlem görüyor.


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