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Bir şirket daha halka arz oluyor

05.04.2024 - 06:42 | Son Güncelleme :
Bir şirket daha halka arz oluyor | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın halka arz başvurusunu onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu, Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ'nin halka arzına onay verdi.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket sermayesinin 303 milyon 716 bin 888 TL'den 331 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 27 milyon 283 bin 112 TL paylar ile mevcut ortaklardan Euro Cube Private Limited’in sahip olduğu 6 milyon 74 bin 338 TL nominal değerli (B) grubu paylar olmak üzere toplam 33 milyon 357 bin 450 TL payın halka arzı gerçekleştirilecek.

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1 TL nominal değerli paylar 135 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

 


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