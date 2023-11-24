Bir hissede bir kişiye tedbir | Piyasa Haberleri

Meditera Tıbbi Malzeme pay piyasasındaki işlemlerle ilgili bir kişi hakkında 1 ay süreyle tedbirler uygulanacak

Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) payının piyasasındaki işlemlerle ilgili Remzi Hayri Kayhan adlı kişi hakkında 1 ay süreyle tedbirler uygulanacak.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) payının piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 24/11/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.

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