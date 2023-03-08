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Beyaz Saray'dan Fed'e "nefes" çağrısı

08.03.2023 - 07:23 | Son Güncelleme :
Beyaz Saray'dan Fed'e "nefes" çağrısı | Piyasa Haberleri

Fed'in hızlı faiz artırımlarına devam edeceğini açıklamasının ardından Beyaz Saray, faiz kararlarına müdahale edilmeyeceğini ancak bir nefes alınması gerektiğini vurguladı.

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in enflasyonu yüzde 2'ye düşürene kadar faiz artırımı yapacağını açıklamasının ardından Beyaz Saray'dan bir yetkili, Fed'e müdahale edilmeyeceğini belirtti.

Ortaya çıkan ekonomik verilerin ve ilerleyen aylarda çıkacak olan verilerin önemli olduğunu işaret eden Beyaz Saray yetkilisi "İnsanların arkasına yaslanıp nefes alması gerekiyor" açıklamasında bulundu.


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