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Beyaz Saray'dan Credit Suisse açıklaması

17.03.2023 - 08:01 | Son Güncelleme :
Beyaz Saray'dan Credit Suisse açıklaması | Piyasa Haberleri

Beyaz Saray, Credit Suisse'de yaşananların cari ekonomik ortamla ilişkisi olmadığını duyurdu.

ABD'deki bankacılık krizi sonrasında Credit Suisse'in 50 milyar İsviçre Frangı'yla kurtarılmaya çalışılmasına ilişkin olarak Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Credit Suisse'de yaşanan krizini ABD ekonomisinin cari ortamı ile ilişkisi olmadığını söyledi.

Jean-Pierre, ABD ile İsviçre arasındaki konuların birbirinden uzak olduğunu ve İsviçreli mevkidaşlarıyla temas halinde bulunduklarını belirtti.


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