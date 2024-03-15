Bankacılık devine 348 milyon dolar ceza | Piyasa Haberleri

ABD'li banka JPMorgan Chase'e müşteri faliyetlerini izleme programlarının yetersiz olması sebebiyle 348 milyon dolar ceza kesildi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

ABD Merkez Bankası Fed Yönetim Kurulu ve Döviz Denetleme Ofisi, ABD'li ünlü banka JPMorgan Chase'e 348,2 milyon dolar ceza kesildiği duyurdu. Yapılan açıklamada cezanın sebebinin bankanın piyasa suiistimalleri için firma ve müşteri alım satım faaliyetlerini izlemeye yönelik programın yetersiz olduğu belirtildi. Kurumdan yapılan açıklamada JPMorgan Chase'in bu yetersiz izleme uygulamalarını 2014'ten 2023'e kadar yaklaşık on yıl boyunca sürdürdüğü ifade edildi.

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Fed Döviz Düzenleme Ofisi ayrıca JPMorgan Chase'in en az 30 küresel ticaret merkezindeki milyarlarca ticaret faaliyeti gözlemleyemediğini ve bunun güvenli olmayan veya sağlam olmayan bankacılık uygulamalarına yol açtığını söyledi. Bankanın yetkili kurumlara gerekli raporlama yapamadığı da eklendi. Bankaların yasa dışı işlemlere karşın müşterilerinin para hareketlerini izleme yükümlülükleri bulunuyor. Fed Döviz Denetleme Ofisi, bankanın eksikliklerini düzeltmesini, yeni ticaret alanlarına girmeden önce ofisten onay almasını ve ticaret gözetim programı değerlendirmesi yürütmek için bağımsız bir üçüncü taraftan yardım almasını talep etti.

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