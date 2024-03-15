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Parasını mevduatta tutanlar dikkat! 100 bin lira 65 bin lira getiriyor

15.03.2024 - 06:49 | Son Güncelleme :
Parasını mevduatta tutanlar dikkat! 100 bin lira 65 bin lira getiriyor | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi yüzde 45 olarak belirlemesine rağmen bankalar mevduata yüzde 53'ün üzerinde faiz vermeye başladı. 100 bin lirasını yüzde 53.63 faizle 3 aylık vadeye yatıranlar bir yılın sonunda 65 bin lira faiz getirisi elde ediyor.

Mevduat faizlerindeki yükseliş devam ediyor. Bankalar faiz artırma yarışına girerken müşterilerini de kaçırmamak için faizden ödün veriyorlar ve yüksek faizle mevduat bağlamaya çalışıyorlar.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da en son istatistikleri açıkladı ve aylık faizin yüzde 45.14, 3 aylık faizin yüzde 53.63, 6 aylık faizin yüzde 50.77, 1 yıla kadar olan faizin ise yüzde 43.38 olduğunu açıkladı.

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Buna göre 6 aylık vadede 100 bin lirasını 1 yıl boyunca faizde tutan mudi kümülatif olarak yüzde 65.41 oranında kazanç elde etmiş oluyor ve 100 bin liraıs 165 bin liraya yükseliyor.

FAİZ YİNE DE ENFLASYONUN ALTINDA KALIYOR

Paradan para kazanmak isteyenler için mevduat faizi cazip görülse de şu anki faiz oranlarıyla anapara, enflasyon karşısında 1.66 puan erimiş oluyor. Mevduat faizinin kümülatif getirisinin enflasyon oranını aşmasıyla birlikte parasını mevduatta değerlendirenler kazanmış oluyor. Ancak şu anda bu durum mevduat hesaplarında henüz gerçekleşmedi.

MERKEZ BANKASI DESTEKLİYOR

Merkez Bankası politika faizini yüzde 45'e yükseltti. Bununla birlikte piyasadaki likiditeyi yüzde 45 faiz oranıyla çekerek depo alım ihaleleri düzenlemeye başladı. Bankaların yüksek faiz nedeniyle yeni kredi vermekte zorlandığı dönemde bankalara yönelik olarak destek olan depo alım ihaleleri mevduat faizlerindeki yüksek duruşu korumaya yönelik çabaları da ortaya çıkarıyor. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr


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