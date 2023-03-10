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Balatacılar'ın sermaye artırımına ret

10.03.2023 - 07:21 | Son Güncelleme :
Balatacılar'ın sermaye artırımına ret | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, Balatacılar Balatacılık'ın sermaye artırımına ilişkin talebine olumsuz dönüş yaptı.

Sermaye Piyasası Kurulu, Balatacılar'ın izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanması talebini olumsuz karşıladı.

SPK haftalık bültenine göre, Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 13.377.187,30 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle % 90,62 oranında artırılarak 25.500.000,30 TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek 12.122.813 TL nominal değerli paylara ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun Kurulca onaylanması talebinin olumsuz karşılanmasına karar verildi. 


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