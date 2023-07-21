Bahar Menkul 2 yıl kapalı kalacak | Piyasa Haberleri

SPK, Bahar Menkul Değerler'in talebi üzerine faaliyetlerini iki yıl süreyle geçici olarak durdurdu.

Bahar Menkul'ün sahibi Adnan Bahar'ın vefat etmesinin ardından aracı kurumda işler değişti. Bahar Menkul'ün talebi üzerine iki yıl süreyle faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Bahar Menkul Değerler Ticareti AŞ’nin faaliyetlerinin, kendi talebi üzerine, 20.07.2023 tarihi itibariyle 2 (iki) yıl süreyle geçici olarak durdurulmasına karar verildi.

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