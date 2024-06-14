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Avrupa'da endeksler düşerken Asya'da hisseler karışık işlem gördü

14.06.2024 - 12:13 | Son Güncelleme :
Avrupa'da endeksler düşerken Asya'da hisseler karışık işlem gördü | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar Wall Street'in yeni rekorlara ulaşması ve yapay zeka teknolojisine yönelik çılgınlığın etkisiyle endekslerin yükselişe geçmesinin ardından karışık bir seyir izledi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Cuma günü Fransa'nın CAC 40 endeksi erken işlemlerde yüzde 1,3 düşüşle 7.606,73 puana, Almanya'nın DAX endeksi ise yüzde 0,5 düşüşle 18.174,98 puana geriledi. İngiltere'nin FTSE 100 Endeksi yüzde 0,2 düşüşle 8.143,79 puana geriledi. 

ASYA BORSALARI 

Asya ticaretinde Japonya'nın gösterge endeksi Nikkei 225, Japonya Merkez Bankası'nın para politikasını değiştirmemesinin ardından değer kazandı ve Cuma gününü yüzde 0,2 yükselişle 38.814,56 seviyesinde tamamladı.

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Merkez bankası, BOJ'un ekonomiye trilyonlarca dolar pompalaması sonucunda elde edilen devasa tahvil varlıklarının azaltılmasına ilişkin ayrıntıların Temmuz ayında yapılacak bir sonraki toplantıdan sonra belirleneceğini ve başlayacağını söyledi. Bu da Japon yeninin dolar karşısında değer kaybetmesine yardımcı oldu. Dolar, 157 yen'in üzerine çıktı.

Asya'nın diğer bölgelerinde Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 7.724,30 puana geriledi. Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 0,1 artışla 2.758,42 puana ulaştı. Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,9 kayıpla 17.941,78 puana inerken, Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 0,1 artışla 3.032,63 puana yükseldi.

WALL STREET 

Perşembe günü ABD enflasyonuna ilişkin bir güncelleme, toptan düzeyde ödenen fiyatların ekonomistlerin beklediği kadar kötü olmadığını gösterdi. 

S&P 500 önceki gün yüzde 0,2 yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Nasdaq kompoziti kendi rekorunu yüzde 0,3 geliştirdi. Dow Jones Endüstriyel Ortalaması yüzde 0,2 düştü.

PETROL FİYATLARI 

Enerji ticaretinde gösterge ABD ham petrolü, New York Ticaret Borsası'ndaki elektronik ticarette 58 sent düşerek varil başına 78,04 dolara geriledi. Uluslararası standart olan Brent ham petrolü 47 sent kayıpla varil başına 82,28 dolara geriledi.


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