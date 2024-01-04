Avrupa borsaları yükselişte | Piyasa Haberleri

Londra, Paris ve Frankfurt borsaları güne yükselişle başlarken Asya ve ABD borsalarında kayıplar sürüyor.

Avrupa'nın önde gelen borsaları, Asya ve ABD borsalarındaki kayıplara karşın Perşembe günü açılış işlemleri sırasında yükseldi.

Londra'daki FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 artışla 7.710 puana yükseldi. Euro bölgesinde Paris CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 7.427 puana, Frankfurt DAX endeksi de yüzde 0,2 artışla 16.564,89 puana yükseldi.

Asya boraları yeni yıla hayal kırıklığı yaratarak başlarken düşüşünü bugün de sürdürdü. Tokyo - Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 percent at 33.288 puandan kapanırken Şangay borsası yüzde 0,4 düşüşle 2.954 puandan işlem gördü.



ABD Merkez Bankası Fed'in Aralık ayı toplantısına ilişkin tutanaklarının olası erken faiz indirimi umutlarını azaltmasının ardından ise ABD borsaları da kayıplar yaşadı.

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