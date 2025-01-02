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Avrupa borsaları negatif seyirde

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#Avrupa#Borsa#Big Para
Avrupa borsaları negatif seyirde
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 12:05

Yılın ilk işlem gününde Avrupa borsalarında negatif bir seyir izleniyor.

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Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 507,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyirle 19.910 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 8.161 puan seviyesinde.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 34.152 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 azalışla 7.348 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,2 kayıpla 11.572 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de görevi devralacak yeni yönetimin atacağı adımlar ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde izleyeceği yol haritasına ilişkin belirsizliklerle yılın ilk işlem gününde negatif bir seyir izleniyor.

Avrupa borsalarında yılbaşı tatili sonrası gözler bölgede açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine çevrildi.

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Bölge genelinde resesyon endişeleri varlığını korumaya devam ederken, imalat sanayi aktivitesindeki zayıf seyir Avrupa ekonomisinin ana ekonomik gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor.

Analistler bugün açıklanacak verilerden alınan sinyallerin, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek dönemde izleyeceği yol haritası üzerinde etkili olabileceğini ifade ederek, 2025 yılında ECB'nin güvercin politikalara devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Bugün Avrupa'daki imalat sanayi PMI verilerinin yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve haftalık mortgage başvurularının takip edilecek.

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#Avrupa#Borsa#Big Para

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