Avrupa borsaları İngiltere hariç alıcılı

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Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 519,4 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 19.518 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 8.320 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 artışla 34.843 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 primle 7.526 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,2 yükselişle 12.012 puandan işlem görüyor.

Dünya genelinde bir süredir devam eden sıkı para politikasının sonuna yaklaşılırken, gelecek dönemde resesyon yaşanıp yaşanmayacağı sorusu varlığını koruyor.

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir hakim olurken, gözler bugün açıklanacak Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası kararlarına çevrildi.

ECB'nin bugün yapacağı para politikası toplantısında üç temel politika faizinde 25 baz puan indirime gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.

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Analistler, politika metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Kurumsal tarafta ise Hollandalı çip üretim teknolojileri firması ASML'nin 2025 net satışlarına ilişkin öngörüsünü aşağı yönlü revize etmesinin ardından hisselerdeki değer kaybı, dün de devam etti. Şirketin hisseleri günü yüzde 5,1 kayıpla kapattı.

Lüks tüketim malları grubu Louis Vuitton and Moet Hennessy, (LVMH) hisseleri de üçüncü çeyrek satışlarında özellikle Çin'deki zayıf talebin etkisiyle beklenmedik düşüş yaşanması ve şirketin belirsiz ekonomik ve jeopolitik ortama ilişkin uyarıda bulunmasının ardından yüzde 3,68 değer kaybetti.

Bugün ayrıca, ECB'nin faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.