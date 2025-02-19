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Avrupa borsaları güçlendi

Güncelleme Tarihi:

#Avrupa#Borsa#Piyasa
Avrupa borsaları güçlendi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 07:05

Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle kapandı.

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Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,32 artışla 557,17 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 artarak 22.844,5 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 yükselerek 8.206,56 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,59 değer kazanarak 38.554,15 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,01 değer kaybederek 8.766,73 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.19 itibarıyla yüzde 0,32 düşerek 1,045 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda çözüm sürecine girilmesini olumlu karşıladı.

Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarının artacağı beklentisiyle savunma sektörü hisseleri artış gösterdi ve Stoxx Europe 600 endeksi rekor seviyeye ulaştı.

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ABD ve Rus heyetleri, ikili ilişkileri normalleştirme ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırma hedefiyle Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'da toplantı yaptı.

Avro Bölgesi'nde ocakta 18 puan olan ZEW Ekonomik Güven Endeksi, şubatta 24,2 puana çıktı. Böylece, endeks bir önceki aya kıyasla 6,2 puan arttı. ​​​​​​​

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#Avrupa#Borsa#Piyasa

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