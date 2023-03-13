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Avrupa borsaları banka iflaslarıyla sarsıldı

13.03.2023 - 12:24 | Son Güncelleme :
Avrupa borsaları banka iflaslarıyla sarsıldı | Piyasa Haberleri

Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın iflas etmesiyle birlikte Avrupa hisse senetleri üzerinde baskı oluştu.

Küresel piyasalar ABD'de yaşanan banka iflaslarıyla sarsıldı. Hisse piyasaları ağır yara alırken Avrupa borsalarında kayıplar derinleşti. Avrupa borsalarında son 2 işlem gününde kayıplar yüzde 9,9'a ulaştı. Böylece koronavirüs pandemisinin başlangıcı olan Mart 2020'den bu yana görülen büyük düşüş kaydedilmiş oldu.

Avrupa bankacılık endeksi bugün yüzde 6,3 oranında düşüşle bir yılda görülen en büyük düşüşü yaşadı.

ABD'DE İFLASLAR PEŞ PEŞE GELDİ

ABD'de Silicon Valley Bank ve Signature Bank iflaslarını açıkladı. Mevduat sahiplerinin paraları garanti altına alınırken vergi mükelleflerinin bir zararı olmayacağı açıklandı. Ancak banka hissesi ve tahvilini elinde tutanlar için bir garanti verilmedi. Bu gelişme üzerine ABD'de birçok bankanın hissesi sert düşüş yaşadı ve bu durum küresel çapta yayıldı.

BIDEN PİYASALARA GÜVEN AŞILAMAK İSTEDİ

ABD Başkanı Joe Biden "FDIC, Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın varlıklarının kontrollerini eline aldı. Yönetimin çabuk harekete geçmesi Amerikalılara ABD bankacılık sisteminin güvenli olduğu konusunda güven vermeli. Amerikalı vergi mükellefleri için zarar ortaya çıkmayacak. SVB ve Signature Bank için para sigorta fonları ücretlerinden gelecek. Bankalardaki yatırımcılar korunmayacak, hiç kimse kanunların üzerinde değil. Böyle durumların yeniden yaşanmasını engellemeliyiz. Kongre'den ve regülatörlerden bankacılık kurallarının güçlendirilmesini isteyeceğim. Bununla yetinmeyeceğiz, ne gerekiyorsa yapacağız" açıklamasında bulundu.


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