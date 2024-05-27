Asya ve Avrupa hisseleri haftaya yükselişle başladı | Piyasa Haberleri

Asya ve Avrupa hisseleri, Wall Street borsalarının geçen haftaki performansının ardından Pazartesi günü çoğunlukla yükselişteydi.

Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı. Frankfurt DAX endeksi Pazartesi günü açılışta 18.702,16 puana ulaşarak marjinal bir yükseliş kaydederken, Paris CAC 40 8.093,56 puanda sabit kaldı. Londra'daki FTSE 100 endeksi tatil nedeniyle kapalıydı.

ASYA HİSSELERİ

Tokyo Nikkei 225 endeksi %0,7 artışla 38.900,02 puana, Seul Kospi endeksi ise %1,2 artışla 2.717,71 puana yükseldi.

Haberin Devamı

Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi %0,8 artışla 2.785,60 puana, Şanghay Bileşik endeksi ise hükümetin kurumsal kârların Ocak-Nisan döneminde yıllık %4,3 arttığını bildirmesinin ardından %0,6 artışla 3.105,72 puana yükseldi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi erken kayıplarını tersine çevirerek %0,7 artışla 18.736,34 puana ulaştı.

Tayvan ve Güney Kore'de bilgisayar çipleriyle ilgili hisselerin yoğun şekilde satın alınması, göstergelerin yükselmesine neden oldu. Tayvan'daki Taiex endeksi yeni bir rekora dokunduktan sonra %1,1 yükselişle kapandı. Kablosuz iletişim, yüksek çözünürlüklü televizyon ve el tipi mobil cihazlar için çipler sağlayan yarı iletken şirketi MediaTek %7,5 oranında artış gösterdi.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp. %0,2'lik daha mütevazı bir kazanç kaydetti.

PETROL FİYATLARI

ABD gösterge ham petrolü, 25 sent artışla varil başına 77,97 dolara yükseldi. Uluslararası standart olan Brent ham petrolü 24 sent artışla varil başına 82,08 dolara yükseldi.

Etiketler