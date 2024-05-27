Galatasaray hissesinde ılımlı yükseliş | Borsa İstanbul Haberleri

Galatasaray hissesinde ılımlı yükseliş
Şampiyon olan Galatasaray Spor Kulübü'nün Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri ılımlı yükseliş gösterdi.
Galatasaray 24'üncü kez şampiyon oldu. Konyaspor'la oynanan maçı kazanan Galatasaray şampiyonluk kupasını kaldırırken hisseleri de etkilendi.
Galatasaray hissesi yüzde 3.50 oranında yükselişle 9.46 liradan işlem görüyor.
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