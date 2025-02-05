Asya borsaları yeni Çin tarifeleri sonrası karışık seyirde

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ABD'nin gümrük vergilerine ilişkin haber akışı fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, küresel piyasalarda bugün açıklanacak yoğun veri gündemi öncesinde karışık seyir görülüyor.

Asya tarafında da karışık bir seyir öne çıkıyor. Çin'de ek gümrük vergileri sonrası satıcılı seyir dikkati çekiyor. 28 Ocak'tan bu yana ülkede devam eden "Çin Yeni Yılı" tatili sonrasında ülkede bugün piyasalarda işlem görülmeye başlarken, Çin'e ek gümrük vergilerine yönelik haber akışı yatırımcıların odağında yer alıyor.

Bununla birlikte ABD'nin Çin'den yapılan ithalata getirdiği yüzde 10'luk ek tarifeye karşı Çin de ABD'den aralarında ham petrol, tarım ekipmanları, yüksek emisyonlu taşıtlar ve kamyonetlerin olduğu ürünlere yüzde 10, kömür ve doğal gaz ithalatına yüzde 15 ek gümrük vergisi getirileceğini duyurdu. Söz konusu tarifelerin 10 Şubat'tan itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.

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Çin Ticaret Bakanlığı da tungsten, tellür, bizmut ve molibdenin olduğu kritik madenlerin ABD'ye ihracatının kontrol altına alınacağını açıkladı. Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi ise ABD'li teknoloji şirketi Google hakkında, tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Çin'de ocak ayına ilişkin Caixin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51 ile beklentilerin altında gelmesine rağmen güçlü kalmayı sürdürürken, Japonya'da söz konusu döneme yönelik hizmet sektörü PMI 53 ile aktivitenin canlı olduğunu gösterdi.

Kurumsal tarafta ise Japonya'da önemli otomotiv şirketleri olan Nissan ve Honda'nın verimliliği artırmak amacıyla birleşme kararı almaktan vazgeçtiklerine dair haber akışı öne çıktı. Haber sonrası Nissan hisseleri yüzde 4,9 geriledi. Honda hisseleri ise yüzde 8,1 değer kazandı.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 38.809 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 artışla 2.509 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 değer kaybıyla 20.562 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 düşüşle 3.227 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 78.411 puanda bulunuyor.