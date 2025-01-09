Asya borsaları satıcılı seyirde

Haberin Devamı

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayı toplantı tutanaklarından alınan temkinli yaklaşım sinyalleri ve faiz indirimlerinin daha geniş bir zamana yayılabileceğine yönelik tahminlerle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Asya borsalarında ise Güney Kore hariç satıcılı bir seyir izlenirken, Fed'in toplantı tutanaklarından alınan temkinli mesajlar risk algısını artırıyor.

Öte yandan, Çin'de bugün açıklanan aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda 0,1 artışla beklentilere paralel gerçekleşirken, söz konusu döneme ait Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 2,3 azaldı.

Analistler, Çin'de zayıf iç talebin varlığını koruyan önemli risklerden biri olduğunu belirterek, ABD'de Donald Trump'ın göreve başlamasından sonraki dönemde hükümetin izleyeceği ekonomik politikalara ilişkin haber akışının yakından takip edildiğini söyledi.

Haberin Devamı

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 değer kaybıyla 39.621 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyirle 2.521 puandan günü tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 düşüşle 19.274 puan, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 azalışla 77.701 puan ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 3.215 puan seviyesinde bulunuyor.