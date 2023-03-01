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Aselsan gelirinde büyük artış bekliyor

01.03.2023 - 06:45 | Son Güncelleme :
Aselsan gelirinde büyük artış bekliyor | Piyasa Haberleri

Savunma sanayi şirketi Aselsan 2023 yılına ilişkin değerlendirmesinde yüzde 40'ın üzerine gelir artışı beklediğini duyurdu.

Savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Aselsan gelirinde artış bekliyor. 2023 yılına ilişkin değerlendirmede bulunan şirket, konsolide bazda gelirlerinde yüzde 40 oranında artış yaşanacağını KAP'a açıkladı.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"ASELSAN 2023 yılı konsolide finansal sonuçlarına ilişkin beklentileri aşağıda sunulmaktadır; Konsolide Gelirlerdeki Artış (TL Bazında):>%40 Konsolide Kur Farkından Arındırılmış FAVÖK Marjı:>%24 Konsolide Yatırım Harcamaları:10 Milyar TL"


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