Arçelik'e Hollanda'dan temettü | Piyasa Haberleri

Arçelik, Hollanda'da yerleşik bağlı ortaklığı Beko B.V.'den 21,5 milyon euro temettü tahsil etti.

Arçelik, Hollanda'da yerleşik bağlı ortaklığı Beko B.V.'den 21,5 milyon euro (yaklaşık 690 milyon lira) temettü tahsil etti.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Hollanda'da yerleşik bağlı ortaklığımız Beko B.V. (eski şirket ünvanı ile Ardutch B.V.) tarafından Arçelik A.Ş.'ye 21.500.000 EUR tutarında temettü dağıtılmasına karar verilmiştir.

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Söz konusu temettü 22.12.2023 itibariyle tahsil edilmiş olup, temettünün konsolide finansal tablolarımız üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır."

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