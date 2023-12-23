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Piyasaya çıkalı 1 yıl oldu! OpenAI'ın değeri 100 milyar doları geçebilir

23.12.2023 - 17:04 | Son Güncelleme :
Piyasaya çıkalı 1 yıl oldu! OpenAI'ın değeri 100 milyar doları geçebilir | Genel Haberler

Yapay zeka programı ChatGPT'yi geliştiren şirket OpenAI'ın değerinin 100 milyar doları geçmesi bekleniyor. Şirket böylece SpaceX'ten sonra ABD'nin en değerli ikinci startup girişimi olacak.

Sohbet robotu ChatGPT 30 Kasım 2022'de piyasaya sürüldüğünde adeta tüm dünyada bir yapay zeka devrimi yaşandı. İlk bir ayda 100 milyon kullanıcıya ulaşan program en hızlı büyüyen uygulama oldu. Günümüzde ise eğitimden hizmete, bankacılıktan medyaya, eğlence sektöründen halkla ilişkilere kadar bir çok alanda yapay zeka uygulamaları kullanılmakta.

DEĞERİ 100 MİLYAR DOLARI AŞACAK 

Bu durum da ChatGPT'yi geliştiren şirket OpenAI'ın değerini katladı. Uzmanlara göre önümüzdeki günlerde bir dizi yatırım görüşmesi gerçekleştirmesi beklenen OpenAI'nin değerinin 100 milyar doları aşması bekleniyor.

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ABD'DE EN DEĞERLİ İKİNCİ STARTUP OLACAK

Böylece OpenAI, Elon Musk'ın 175 milyar dolar değerindeki uzay taşımacılık şirketi SpaceX'ten sonra ABD'nin en değerli ikinci startup firması olacak. OpenAI'nin değeri geçtiğimiz ekim ayında 80 miyar doların üzerine çıkmıştı. Daha önce Microsoft'tan da 13 milyar dolarlık yatırım alan ChatGPT en gözde yapay zeka robotu konumunda. Amazon, Apple, NVIDIA gibi şirketler de kendi uygulamalarını piyasaya sürdüler. 

Geçtiğimiz günlerde Open AI CEO'su Sam Altman'ın şirketin yönetim kurulu tarafından kovulması, şirkette bir krizin yaşanmasına neden oldu. Open AI hisselerinde düşüş yaşanırken kısa bir süre sonra Altman'ın geri getirilmesi krizi çözdü.


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