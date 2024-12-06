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Aracı kuruma dev ceza: 20 milyon lira... Mevzuatın dışında hareket etti

Güncelleme Tarihi:

#SPK#A1 Capital#Ceza
Aracı kuruma dev ceza: 20 milyon lira... Mevzuatın dışında hareket etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 07:53

SPK, A1 Capital'e 20 milyon lira ceza uyguladı. PineBridge Eurasia Financial, Nurol Portföy ve Denge Bağımsız Denetim'e de ceza kesildi.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, şirkete mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere ödünç para verme işlemleri yapılması nedeniyle, III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in 56'ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca 20.006.514,18 TL idari para cezası verildi.  

PİNEBRİDGE EURASİA FİNANCİAL'A CEZA

SPK, PineBridge Eurasia Financial Investments SARL hakkında yapılan inceleme sonucunda idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, şirkete pay satış bilgi formu kapsamındaki payların günlük olarak satışa konu edilecek toplam nominal değerinin, pay satış bilgi formu kapsamındaki payların toplam nominal değerinin yüzde onunu aşması nedeniyle VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 27’nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 155.567 TL idari para cezası verildi. 

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NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ'NE DE CEZA KESİLDİ

SPK, Nurol Portföy Yönetimi AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, şirkete Nurol Portföy Yönetimi AŞ Para Piyasası (TL) Fonu portföyüne, 13.06.2024-24.06.2024 tarihleri arasında, mevzuatta izin verilen sınırları aşan tutarda mevduat işlemleri gerçekleştirilmesi nedeniyle, Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in (Rehber) “4.9. ünvanında “Para Piyasası” ve “Kısa Vadeli” İfadesi Yer Alan Fonlara İlişkin Esaslar” maddesi uyarınca 986.045,88 TL idari para cezası verildi. 

DENGE BAĞIMSIZ DENETİM DE CEZA ALDI

SPK, Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, şirkete incelemede tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle, Seri:X, No:22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’i ve Türkiye Denetim Standartları’nın (BDS) muhtelif hükümlerine aykırılıklar uyarınca 116.741 TL idari para cezası verildi.

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Aracı kuruma dev ceza: 20 milyon lira... Mevzuatın dışında hareket etti

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#SPK#A1 Capital#Ceza

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