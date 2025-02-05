Apple hisselerinde Çin düşüşü

Haberin Devamı

Apple hisseleri Çinli düzenleyicilerin App Store ücretleri ve politikaları hakkında resmi bir soruşturma açıp açmamayı düşündüklerini bildirmesinin ardından hisseler düştü.

Apple'ın hisseleri saat 09:34'te yüzde 2,66 düştü.

Bloomberg'in Çarşamba günü bildirdiğine göre, Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR), Apple'ın uygulama içi harcamalarda yüzde 30'a varan bir kesinti yapmasının yanı sıra üçüncü taraf ödeme hizmetlerini ve uygulama mağazalarını engellemesini içeren politikaları araştırıyor.

Rapora göre, Çin'in piyasa düzenleyicisi, Apple hakkında resmi olarak bir soruşturma açıp açmayacağına karar vermedi.

Apple ve Çin Ticaret Bakanlığı, CNBC ile temasa geçtiğinde yorum yapmak için hemen müsait değildi.

Haber, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin, ikinci dönemine bir ay kala Başkan Donald Trump'ın yönetimi altında artmasıyla geldi.

Haberin Devamı

Apple, katı App Store politikalarının kullanıcıları korumak ve ürünlerindeki deneyimi iyileştirmek için tasarlandığını savundu.

Çin bu hafta ayrıca, antitröst ihlalleri iddiasıyla Google'a bir soruşturma başlattı, ancak piyasa düzenleyicisi soruşturmanın odağı hakkında ayrıntılı bilgi vermedi.

Financial Times Salı günü yaptığı açıklamada, SAMR'nin ABD'li çip üreticisine yönelik bir soruşturma başlatmayı da düşündüğünü bildirdi.

Apple'ın App Store'u, küresel olarak düzenleyiciler tarafından incelemeye alındı. AB'deki kapsamlı Dijital Piyasalar Yasası uyarınca App Store'u Avrupa'da açmak zorunda kaldı. Bu, artık Apple dışı şirketlerin Avrupa'da uygulama mağazaları sunmasına izin verdiği ve uygulama geliştiricilerin üçüncü taraf ödeme sistemlerini de kullanabileceği anlamına geliyor.

Çin soruşturması devam ederse, Apple'ın en büyük pazarlarından birinde daha fazla baş ağrısına neden olacak. Cupertino devi, akıllı telefon pazar payını yiyen Huawei gibi yerel oyuncuların sert rekabetiyle karşı karşıya. Büyük Çin'deki Apple satışları Aralık çeyreğinde yıllık bazda yüzde 11 azaldı.