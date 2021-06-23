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Anadolu Efes'ten tahvil ihracı

23.06.2021 - 10:36
Anadolu Efes'ten tahvil ihracı | Piyasa Haberleri

Anadolu Efes 500 milyon dolar tutarında 7 yıl vadeli tahvil ihraç ederken; getirisi yüzde 3.5 oldu.

Anadolu Efes'in yurtdışına 7 yıl vadeli dolar cinsi tahvil ihracında tutar 500 milyon dolar olarak belirlenirken getiri yüzde 3.5 oldu. Refinitiv servislerinden IFR'da yer alan habere göre yeni tahvilin kuponu yüzde 3.375 oldu. İhraçta ilk getiri beklentisi düşük yüzde 4'lü seviyeler olarak açıklanmış sonra birkaç defa aşağı revize edilmişti.

Şirket bununla eş zamanlı olarak 2022 vadeli yüzde 3.375 kuponlu 500 milyon dolar tutarındaki tahvilini vadesinden önce itfa etmek için de Citi ve JP Morgan'a yetki vermişti.


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