23 Haziran dolar fiyatları, Euro fiyatları, güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 8.60 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 10.26 TL seviyelerinde bulunuyor.

Hafta özelinde küresel piyasalardaki pozitif hava, Türkiye özelinde hızlanan aşılama ile turizm gelirlerinin artış kaydedeceği beklentisi Türk Lirasını kuvvetlendiriyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 8.67 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 8.65 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne düşüşle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 8.5973 TL seviyesini, en yüksek ise 8.6768 TL seviyesini görürken; kur saat 10.02 itibarıyla 8.6040 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en düşük 10.2620 TL'yi görürken; şu dakikalarda 10.2635 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 12.0181 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.02 oranında düşüşle 91.77 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1925 seviyelerinde hareket ediyor.

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19.10 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.79 seviyesinde bulunuyor.

Piyasalar bugün yoğun veri gündemine odaklanırken; Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve Fed yetkililerinin açıklamaları kritik olacak.

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