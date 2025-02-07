Amazon hisseleri sert düştü

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Amazon.com payları, bulut bilişim birimindeki zayıflık ve birinci çeyrek gelir ve kâr tahminlerinin beklenenden düşük olması nedeniyle sert bir düşüşle günü tamamladı.

Amazon hisseleri, dördüncü çeyrek kazanç raporunun ardından uzatılmış işlemde yüzde 5'e kadar düştü; yaklaşık 90 milyar dolarlık borsa değerini sildi ve yüzde 4,2 düşüşle günü tamamladı.

Amazon Finans Direktörü Brian Olsavsky, şirketin 26,3 milyar dolar harcadığı geçen yılın dördüncü çeyreğiyle bu yılki sermaye harcaması oranının hemen hemen aynı olmasını beklediğini söyledi. Amazon, özellikle yapay zeka yazılımının geliştirilmesine yardımcı olmak için harcamaları artırdı.

Şirketin birinci çeyrek satış tahmini, geçen yılki Artık Gün'den kaynaklanan 2 milyar dolarlık olumsuz etki dahil edilse bile analistlerin beklentilerini karşılayamadı. Şirket, 158 milyar dolarlık ortalama tahmine kıyasla 151 milyar ila 155 milyar dolar arasında bir tahminde bulunduğunu açıkladı.

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Bulut birimi Amazon Web Services, 28,87 milyar dolarlık tahminlerin altında kalarak yüzde 19'luk bir artışla 28,79 milyar dolara ulaştı.

Amazon, zayıf bulut rakamlarını bildiren daha küçük bulut sağlayıcıları Microsoft MSFT.O ve Google'a katıldı.