Altın, enflasyon mağduru! Düşüş devam ediyor | Piyasa Haberleri

Küresel enflasyon sorununun devam etmesi ve merkez bankalarının sıkılaştırıcı politikalarını sürdürme isteği altın tarafında düşüş yaratıyor.

Enflasyon sorununun önüne geçilmeye başlansa da ilk verilerin etkisi kısa sürdü. Enflasyondaki düşüş beklentilerin altında kalmasıyla birlikte merkez bankalarından sıkılaştırıcı mesajlar yükseldi.

Enflasyon sorunu ortadan kalkıncaya kadar faizde sıkı duruşun süreceğine dair beklentiler altın fiyatlarını düşürüyor.

Enflasyondaki düşüş eğilimiyle güç kazanan altın kazançlarını geri vermeye başladı.

Ons altın güne 1836 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1824 dolar, en yüksek de 1839 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın 1826 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN DA GERİLİYOR

Gram altın fiyatları da gerileme gösteriyor. Gram altın güne 1113 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1106 lira, en yüksek de 1116 lira seviyesini gördü. Şu sıralar gram altın 1107 liradan alıcı buluyor. Hafta başından bu yana gram altın yüzde 2, ay başından bu yana ise yüzde 7 civarında yatırımcısına kaybettirdi.

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