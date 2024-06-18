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Altın, dolar, euroda son durum

18.06.2024 - 09:33 | Son Güncelleme :
Altın, dolar, euroda son durum | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar işlem görürken Kurban Bayramı nedeniyle iç piyasada işlem olmuyor. Altın, dolar ve euroda yükseliş gözlemleniyor.

Türkiye uzun Kurban Bayramı tatilindeyken yurt dışı piyasalarda işlemler devam ediyor. Altın fiyatları dolar kuru nedeniyle hafif yükseliş gösterdi.

ABD Merkez Bankası'nın faize ilişkin net bir düşüş patikası ortaya koymaması altın fiyatlarında sınırlı harekete neden oluyor.

Ons altın güne 2319 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2317 dolar, en yüksek de 2325 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2321 dolardan işlem görüyor.

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Gram altın güne 2445 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2441 lira, en yüksek de 2454 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2449 liradan işlem geçiyor.

DOLARDA GÜÇLENME VAR

Dolar kurunda 32.30 lira seviyelerinden 32.8764 liraya kadar yükseliş yaşandı. İç piyasanın kapalı olmasından dolayı da yükseliş gerçekleşiyor. Dolar güne 32.7988 liradan başladı. Gün içinde en düşük 32.7514 lira, en yüksek de 32.8644 lira seviyesini gördü. Şu sıralar 32.8151 liradan el değiştiriyor.

EURO DA 35 LİRANIN ÜSTÜNE ÇIKTI

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası güç kaybeden euro, Kurban Bayramı'nda güç kazandı. Euro güne 35.2399 liradan başladı. Gün içinde en düşük 35.1351 lira, en yüksek de 35.4163 lirayı gördü. Şu sıralar euro 35.2046 liradan alıcı buluyor.


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