Alarko'da 452 milyon liralık satış | Piyasa Haberleri

Alarko Holding'de Dalia Garih şahsi portföyünde bulunan, borsada işlem görmeyen nitelikte olan 4 milyon 350 bin adet hisseyi satma kararı aldı.

Alarko Holding'de hisse satışı gerçekleşiyor. Şirketin hakim ortaklarından olan Dalia Garih, portföyünde bulunan 61 milyon 78 bin 8 hisseden 4 milyon 350 bin adedini satmak için harekete geçti.

Garih, borsada işlem görmeyen nitelikteki payların satışa konu edilebilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na kaydını yaptırdı.

Garih yaptığı KAP açıklamasında "Şahsi portföyümde bulunan ve borsada işlem görmeyen nitelikteki 4.350.000,00 adet Alarko Holding A.Ş. “ALARK” paylarının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayıt sürecine başlanmıştır. Bu işlem ile Alarko Holding’

in borsaya açık yapısının geliştirilerek kurumsal yapısının daha da ileriye taşınması, hisse likiditesinin artırılması ve değerin daha geniş kitlelere yayılması sağlanacaktır" dedi.

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Dünkü kapanış rakamlarına göre satışın toplam getirisi 452 milyon 400 lira olacak.

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