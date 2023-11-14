Arjantin'de enflasyon yükseliyor | Ekonomi Haberleri

Arjantin Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi ise yüzde 185 seviyesinde gerçekleşti.

Yıllık enflasyon yüzde 142,7'ye ulaşırken tahmin edilen yüzde 146,4'ün altında kalmış oldu.

Eylül ayında ise TÜFE yüzde 12,7 oranında yükseliş göstermişti.

Uzun yıllardır enflasyon sarmalından kurtulamayan Arjantin'de enflasyon yine yükselirken hızı bir miktar düştü.

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