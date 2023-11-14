Arjantin'de enflasyon yükseliyor | Ekonomi Haberleri

Arjantin'de enflasyon yükseliyor
Uzun yıllardır enflasyon sarmalından kurtulamayan Arjantin'de enflasyon yine yükselirken hızı bir miktar düştü.
Arjantin'de Ekim ayı enflasyon verisi beklentilerin altında gerçekleşti. Ekim'de TÜFE yüzde 8,3 arttı. Piyasa beklentileri yüzde 10 civarında gerçekleşmesiydi.
Eylül ayında ise TÜFE yüzde 12,7 oranında yükseliş göstermişti.
Yıllık enflasyon yüzde 142,7'ye ulaşırken tahmin edilen yüzde 146,4'ün altında kalmış oldu.
Arjantin Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi ise yüzde 185 seviyesinde gerçekleşti.
Etiketler
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN