  • Bigpara
  • Haberler
  • Piyasa Haberleri
  • Alarko, havacılık sektörüne de giriyor
‹ Önceki Haber İki hissede açığa satış ve kredili işlem yasağı İki hissede açığa satış ve kredili işlem yasağı Sonraki Haber › SPK'nın önemli tebliğinde değişiklik SPK'nın önemli tebliğinde değişiklik

Alarko, havacılık sektörüne de giriyor

19.09.2023 - 07:35 | Son Güncelleme :
Alarko, havacılık sektörüne de giriyor | Piyasa Haberleri

Alarko Holding, en son yaptığı tarım atağının ardından havacılık sektöründe de faaliyet göstermek için harekete geçti.

Alarko Holding, havacılık sektöründe faaliyet göstermek üzere 30 milyon TL sermayeli bir şirket kurulmasına karar verdi. Son dönemde tarım alanında atağa kalkan ve satın almalar yapan Alarko Holding kuracağı yeni şirkette büyük gövdeli yolcu uçaklarında dönüşüm ve modifikasyon yapılması, bunların geliştirilmesi, lisans alınması, parça üretilmesi gibi konularda faaliyet gösterecek.

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından;

Havacılık sektöründe faaliyet göstermek üzere 30.000.000,- TL (otuzmilyonTürkLirası) sermayeli bir anonim şirketin kurulmasına karar verilmiştir.

Söz konusu yeni şirketin amacının özellikle büyük gövdeli yolcu uçaklarında dönüşüm ve modifikasyon yapılması ve bununla ilgili prototiplerin geliştirilmesi, ilgili uluslararası lisansların alınması, buna yönelik parçaların üretilmesi ve bu parçalar ile söz konusu dönüşüm ve modifikasyonların uluslararası standart ve yetkilere sahip hangarlarda yolcu uçaklarına uygulanması ve ilgili uçakların alım satım işlerini kapsaması planlanmaktadır. Proje kapsamında uluslararası yabancı mühendislik ve üretim firmaları ile yoğun iş birliği öngörülmektedir."


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.784 Değişim: 1,35% Hacim : 117.274 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.645 19.09.2023 Yüksek 7.804
Açılış: 7.697
27,0345 Değişim: 0,09%
Düşük 26,8557 19.09.2023 Yüksek 27,1347
Açılış: 27,0089
28,8793 Değişim: -0,09%
Düşük 28,4597 19.09.2023 Yüksek 29,2086
Açılış: 28,906
1.678,86 Değişim: -0,04%
Düşük 1.669,82 19.09.2023 Yüksek 1.687,19
Açılış: 1.679,51
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.