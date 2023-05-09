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Aksa Enerji cirosunu yüzde 41 artırdı

09.05.2023 - 13:20 | Son Güncelleme :
Aksa Enerji cirosunu yüzde 41 artırdı | Piyasa Haberleri

Aksa Enerji, 2023 yılının ilk çeyreğinde portföy ve gelir çeşitliliğinin katkısıyla cirosunu yüzde 41 artırarak 8,294 milyon TL seviyesine taşıdı.

Aksa Enerji, 2023 yılının ilk üç ayına ait konsolide finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı. 8 ülkede 12 santral yatırımıyla faaliyet gösteren Aksa Enerji, 2023 yılına güçlü finansal sonuçlarla başladı.

2023 yılının ilk çeyreğinde, yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü operasyonlarıyla cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artışla 8,294 milyon TL seviyesine yükselten Aksa Enerji, yurt dışı faaliyetlerinden elde ettiği döviz bazlı gelirlerin katkısıyla FAVÖK'ünü de geçtiğimiz yılının ilk çeyreğine kıyasla yüzde 11 artırarak ve 1,671 milyon TL mertebesine taşıdı. 

BORÇLULUK ORANI 0,96 ÇARPAN SEVİYESİNE KADAR GERİLEDİ

Şirket ayrıca stratejik yatırımlarının kârlılığa olumlu etkisi ve etkin bilanço yönetimi sayesinde net finansal borcunun FAVÖK'e oranını 0,96 çarpan seviyesi gibi sektör ortalamasının oldukça altında bir seviyeye indirmeyi başardı.

Aksa Enerji ilk çeyrek’te, 2015 yılında başladığı globalleşme yolculuğuna yeni yurt dışı yatırımlarıyla devam etti. Gana Cumhuriyeti'nin Kumasi şehrinde, 350 MW kurulu güce sahip olacak yeni bir enerji santralinin kurulumu ve santralde üretilen elektriğin 20 yıl süreyle ABD doları bazında garantili satışı için Electricity Company of Ghana (ECG) ile Nisan ayı içerisinde anlaşma imzalanmıştı.. Bu yeni santral ile birlikte şirketin Gana'daki mevcut 370 MW'lık kurulu gücüne 350 MW daha eklenerek ülkede toplam 720 MW kurulu güce ulaşıyor. 

DEPOLANABİLİR RÜZGÂR PROJELERİ İÇİN ÖN LİSANSLAR BAŞLADI

Aksa Enerji "Sürdürülebilir Yüksek Büyüme" stratejisi kapsamında üretim portföyündeki kaynak çeşitliliğini de artırıyor. Bu amaçla yenilenebilir enerji teknolojilerine daha fazla yatırım yapan şirket Mersin'de 100,08 MW, Manisa'da 82,16 MW olmak üzere toplam 182,24 MW kurulu güçte depolamalı rüzgâr enerji santrali kurulumuna dair ön lisans alarak faaliyetlerini çeşitlendirdi. Türkiye de dahil olmak üzere küresel ölçekte yenilenebilir enerji ve enerji dönüşümü odaklı projeleri yakından takip ettiklerini ifade eden şirket yetkilileri, Aksa Enerji’nin yeni yatırımlarla şirketin orta ve uzun vadeli stratejik hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğini belirtti.

 


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