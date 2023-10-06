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Akfen Yenilenebilir'de 3 kişiye yasak

06.10.2023 - 07:10 | Son Güncelleme :
Akfen Yenilenebilir'de 3 kişiye yasak | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, Akfen Yenilenebilir Enerji pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili Serkan Akın, Gökmen İsmail İlhan ve Ercan Güzel'e 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ (AKFYE) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili 3 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirdi.

Yapılan incelemeler neticesinde, Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ (AKFYE) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; Serkan Akın, Gökmen İsmail İlhan ve Ercan Güzel'e 06.10.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildi.


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