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9 hissede işlem yaptı! SPK para cezası kesti

06.10.2023 - 07:06 | Son Güncelleme :
9 hissede işlem yaptı! SPK para cezası kesti | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine al, tut tavsiyesi verdikten sonra mülkiyetindeki payları satması nedeniyle Halil İbrahim Babadağı'na idari para cezası uyguladı.

Sermaye Piyasası Kurulu, sosyal medya hesaplarını incelemeye devam ediyor. Kurul son aldığı kararla, sosyal medya üzerinden al veya tut tavsiyesi verdikten sonra mülkiyetinde bulunan Oyak Çimento Fabrikaları AŞ (OYAKC), Martı Otel İşletmeleri AŞ (MARTI), Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ (EUREN), Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (ALGYO), Tureks Turizm Taşımacılık AŞ (TUREX), Petkim Petrokimya Holding AŞ (PETKM), Galata Wind Enerji AŞ (GWIND), Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret AŞ (KARSN) ve Aksa Enerji Üretim AŞ (AKSEN) paylarını satması nedeniyle Halil İbrahim Babadağı'na 3 milyon 892 bin 770 lira idari para cezası verdi.

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Ceza incelemesi 03-07-2023 / 17-07-2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Cezaya neden olan VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrasında şu açıklama yer alıyor:

Sermaye piyasası araçları hakkında gazete, televizyon, internet veya benzer nitelikte kitle iletişim araçları kullanarak yorum veya tavsiyede bulunduktan sonra, yorum veya tavsiyesini değiştirinceye kadar veya her halükarda 5 iş günü içerisinde, alım veya tut tavsiyesi verdiği halde satmak ya da satım tavsiyesi verdiği halde almak piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilir.
 


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