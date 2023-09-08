  • Bigpara
  • Haberler
  • Piyasa Haberleri
  • Ağustos'un kazandıranı BİST oldu
‹ Önceki Haber Yellen'den Ukrayna'ya yardım sözü Yellen'den Ukrayna'ya yardım sözü Sonraki Haber › ABD, Huawei'nin peşini bırakmıyor ABD, Huawei'nin peşini bırakmıyor

Ağustos'un kazandıranı BİST oldu

08.09.2023 - 10:35 | Son Güncelleme :
Ağustos'un kazandıranı BİST oldu | Piyasa Haberleri

Aylık en yüksek reel getiri, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 7,32 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları’nı açıkladı. Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 10,56, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 7,32 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan Doları yüzde 3,91, mevduat faizi (brüt) yüzde 3,97, külçe altın yüzde 4,36, euro yüzde 5,18 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 10,44 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; Amerikan Doları yüzde 6,73, mevduat faizi (brüt) yüzde 6,78, külçe altın yüzde 7,17, euro yüzde 7,96 ve DİBS yüzde 13,06 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 35,73, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 33,47 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 27,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 28,35 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,22, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,85 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 33,74, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 36,62 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ BIST 100 ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 74,15, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 63,71 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 10,17, Euro yüzde 7,84 ve dolar yüzde 0,13 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) yüzde 22,07 ve DİBS yüzde 31,71 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 3,56, euro yüzde 1,37 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; dolar yüzde 5,88, mevduat faizi (brüt) yüzde 26,74 ve DİBS yüzde 35,81 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.325 Değişim: -0,15% Hacim : 137.006 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.296 08.09.2023 Yüksek 8.398
Açılış: 8.371
26,8463 Değişim: 0,17%
Düşük 26,7761 08.09.2023 Yüksek 26,9448
Açılış: 26,8016
28,7637 Değişim: 0,17%
Düşük 28,6673 08.09.2023 Yüksek 29,0259
Açılış: 28,7135
1.656,88 Değişim: 0,12%
Düşük 1.653,56 08.09.2023 Yüksek 1.665,92
Açılış: 1.654,82
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.