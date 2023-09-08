Yellen'den Ukrayna'ya yardım sözü | Genel Haberler

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, çabanın kongre desteğini kazanacağından emin olduğunu belirterek, Ukrayna'ya daha fazla ABD mali yardımı sözü verdi

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, çabanın kongre desteğini kazanacağından emin olduğunu belirterek, Ukrayna'ya daha fazla ABD mali yardımı sözü verdi.

G-20 zirvesi öncesinde Yeni Delhi'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Yellen, "küresel büyümenin gücü ve küresel ekonominin ne kadar dirençli olduğunu kanıtlamış olmasından şaşırdığını" da söyledi. Kendisi Çin'in görünümü konusunda daha az iyimserdi ve dünyanın 2 numaralı ekonomisinin "zamanla yavaşlayacağını" gördüğünü söyledi ancak Pekin'in "bu zorlukların üstesinden gelmek için oldukça geniş bir politika alanına sahip olduğunu" belirtti.

Yellen, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ilişkin dil konusunda G20 içinde anlaşmaya varmanın "zorlu" olmaya devam ettiğini kaydetti.

Yellen, "Ayrıca Ukrayna'ya destek verme kararlılığımızı sürdürüyoruz ve yakın zamanda ek finansman talebinde bulunduk. Kongre'nin her iki kanadında da Ukrayna'ya iki partinin desteğinin olmasından memnunum ve finansmana sahip olacağımızdan emin olabileceğimize inanıyorum." dedi.

Cumhuriyetçi Meclis Başkanı Kevin McCarthy, Demokratlar şiddetle karşı çıktıkları göç ve iltica politikalarını desteklemediği sürece, Başkan Joe Biden'ın Ukrayna için 24 milyar dolarlık acil durum fonu talebini, ABD hükümetinin 1 Ekim'den sonraki operasyonlarını finanse etmek için geçmesi gereken yasa tasarısına dahil etmeyi planlamıyor.

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