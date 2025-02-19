AG Anadolu Grubu Holding'den dev sermaye artırımı kararı

Haberin Devamı

AG Anadolu Grubu Holding, sermayesini iç kaynaklarında yer alan sermaye düzeltme farklarından karşılanmak sureti ile %900 oranında bedelsiz artıracak.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamaya göre, tamamı ödenmiş olan 243.534.517,96 TL tutarındaki mevcut esas sermayenin, şirketin iç kaynaklarında yer alan sermaye düzeltme farklarından karşılanmak sureti ile %900 oranında arttırılarak 2.435.345.179,60 TL'na çıkarılmasına karar verildi.

Açıklamada şöyle devam edildi:

"Artan 2.191.810.661,64 TL sermayeyi temsil eden payların ortaklara bedelsiz olarak verilmesine ve kaydileştirme esasları çerçevesinde izlenmesine,

- Esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 9. maddesinin ekteki gibi değiştirilmesine,

- Esas sözleşme değişikliğinin gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve diğer mevzuat hükümlerine uyularak gerekli izinlerin alınmasına ve işlemlerin ilanına şirket yönetiminin yetkili kılınmasına,

Haberin Devamı

- Gerekli izinlerin alınmasını müteakiben esas sözleşmenin 7. ve 9. maddelerinin tadiline yönelik önerinin ilk yapılacak Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir."