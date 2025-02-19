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AG Anadolu Grubu Holding'den dev sermaye artırımı kararı

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#AG Anadolu Grubu Holding#Sermaye Artırımı#Hisse
AG Anadolu Grubu Holdingden dev sermaye artırımı kararı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 07:21

AG Anadolu Grubu Holding, sermayesini yüzde 900 oranında bedelsiz olarak artıracak.

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AG Anadolu Grubu Holding, sermayesini iç kaynaklarında yer alan sermaye düzeltme farklarından karşılanmak sureti ile %900 oranında bedelsiz artıracak.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamaya göre, tamamı ödenmiş olan 243.534.517,96 TL tutarındaki mevcut esas sermayenin, şirketin iç kaynaklarında yer alan sermaye düzeltme farklarından karşılanmak sureti ile %900 oranında arttırılarak 2.435.345.179,60 TL'na çıkarılmasına karar verildi.

Açıklamada şöyle devam edildi:

"Artan 2.191.810.661,64 TL sermayeyi temsil eden payların ortaklara bedelsiz olarak verilmesine ve kaydileştirme esasları çerçevesinde izlenmesine,

- Esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 9. maddesinin ekteki gibi değiştirilmesine,

- Esas sözleşme değişikliğinin gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve diğer mevzuat hükümlerine uyularak gerekli izinlerin alınmasına ve işlemlerin ilanına şirket yönetiminin yetkili kılınmasına,

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- Gerekli izinlerin alınmasını müteakiben esas sözleşmenin 7. ve 9. maddelerinin tadiline yönelik önerinin ilk yapılacak Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir."

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#AG Anadolu Grubu Holding#Sermaye Artırımı#Hisse

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