ABD'de ÜFE beklentiler dahilinde

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ABD'de dün açıklanan tüketici fiyatlarının ardından analistlerin gözlerini çevirdiği Ekim ayı üretici fiyatlarında aylık bazda yüzde %0,2 artarken beklentilere paralel geldi. Yıllık bazda ise yüzde 2,4 ile yüzde 2,3 beklentisinin üzerine çıktı.

ABD Çalışma Bakanlığı İşgücü İstatistikleri Bürosu (BLS) verilerine göre, Ekim'de gıda ve enerji fiyatları dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek üretici fiyatları aylık %0,3 artarken, yıllık %3,1 yukarı geldi. Analistler aylık %0,3, yıllık %3,0 artış olacağı yönünde görüş belirtmişti.

Bir başka çekirdek olan gıda, enerji ve ticaret hariç üretici fiyatlarında aylık %0,3, yıllık %3,3 arttı.

Enerji fiyatları aylık %0,3 düşerken, gıda fiyatlarında %0,2 düşüş oldu.

Kişisel tüketim ürünlerinde üretici fiyat artışı ise %0,1 artış oldu.