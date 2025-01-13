ABD'de teknoloji hisseleri geriliyor! Nvidia, Tesla, Broadcom düşüşte

Haberin Devamı

Teknoloji hisseleri Pazartesi gününe değer kaybıyla başladı. Yatırımcıların 2024 yılında elde ettikleri kazanımlar ve yüksek faiz oranları spekülatif hisselerde satışlara neden oldu.

Teknoloji devi Nvidia yaklaşık yüzde 3 düşüş gösterdi. Palantir yaklaşık yüzde 4 düşerken, kuantum şirketi Rigetti Computing yüzde 29 düştü. Geçen yılın Nasdaq galibi AppLovin ayrıca yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti.

BELİRSİZLİKLER YÜKSELİŞİ TETİKLİYOR

Teknoloji hisselerindeki satışların ana nedeni olarak 10 yıllık hazine tahvili getirisinin 2023 yılının sonlarından bu yana en yüksek seviyeye gelmesi oldu. Cuma günü açıklanan güçlü istihdam raporu, Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşürmeye devam edip etmeyeceği konusunda şüphe uyandırdı. Belirsizliklerin artması tahvil getirilerini tırmandırırken hisse tarafında satışlara neden olabiliyor.

Haberin Devamı

TESLA DA DÜŞÜŞTE

Ünlü teknoloji hisseleri de satıcılı açıldı ve Tesla yüzde 3 oranında kayıp yaşadı. Çip şirketlerinden Broadcom ve Advanced Micro Devices yaklaşık yüzde 2 düşerken, Micron Technology yaklaşık yüzde 3 geriledi.

Geçen yılki olumlu Alphabet çip duyurusundan destek alan kuantum bilişim hisseleri de düştü ve D-Wave yüzde 16'dan fazla düştü. IonQ 11 değer kaybetti.



NVIDIA CEO'SU SATIŞLARI HIZLANDIRDI

Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın kullanışlı kuantum bilgisayarların onlarca yıl uzakta olduğunu öne sürmesinin ardından sektör geçen hafta satıldı.