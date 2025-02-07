ABD'de tarım dışı istihdam düşük kaldı

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ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına yön veren ve ekonomistlerin takip ettiği en önemli verilerden olan tarım dışı istihdam, yılın ilk ayında tahminlerin biraz altında geldi.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) tarafından açıklanan verilere göre, Ocak ayında tarım dışı istihdam 143 bin artış gösterdi. Analistlerin beklentisi istihdamda 169 bin artış olacağı yönündeydi.

Tarım dışı istihdam artışı 2024 yılı Kasım ayı için ayı için 212 binden 261 bine, Aralık ayı için 256 binden 307 bine revize edildi.

Ülkede işsizlik oranı %4,0 seviyesine indi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının bir önceki ay gördüğü %4,1 seviyesinde sabit kalacağı şeklindeydi.

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından en son Aralık ayında açıklanan tahminlerde işsizlik oranı beklentisi bu yıl ve sonraki iki yıl için %4,3 olarak belirlendi.

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Çalışma Bürosu, özel sektörde istihdam artışının 111 bin, kamu istihdamında artışın 32 bin olduğunu açıkladı. Piyasalar bir önceki ay 223 bin artıştan 273 bine revize edilen özel sektörde istihdamın 141 bin artacağını öngörüyorlardı.

Aynı ayda imalat sektörü istihdamında 3 bin artış olurken, inşaat sektöründe 4 bin artış yaşandı. Analistlerin imalat sektöründe tahmini 2 bin düşüş yönündeydi.

Geniş tanımlı işsizlik oranı %7,5 seviyesinde kaldı.

Ortalama saatlik kazançlarda aylık bazda %0,48 artış olurken, yıllık artış %4,06 seviyesinde açıklandı. Beklentiler aylık %0,3, yıllık %3,7 artış olacağına işaret ediyordu.

Ülkede ortalama çalışma saati 0,1 azalarak 34,1 saat olarak açıklandı. Piyasa beklentisi çalışma saatinin 34,3 seviyesinde kalacağı yönündeydi.

İş gücüne katılım oranı %62,5'ten %62,6'ya çıktı.