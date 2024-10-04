ABD'de istihdam verileri açıklandı

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ABD'de ekonomistlerin takip ettiği en önemli verilerden olan tarım dışı istihdam, Eylül ayında tahminlerin oldukça üzerinde geldi.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, Eylül ayında tarım dışı istihdam 254 bin artış gösterdi. Analistlerin beklentisi istihdamda 150 bin artış olacağı yönündeydi.

Tarım dışı istihdam artışı Temmuz ayı için 89 binden 144 bine, Ağustos ayı için 142 binden 149 bine revize edildi.

Ülkede işsizlik oranı %4,1 seviyesine geriledi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının bir önceki ay gördüğü %4,2 seviyesinde sabit kalacağı şeklindeydi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) en son Eylül ayında açıkladığı tahminlerde işsizlik oranı beklentisi bu yıl ve gelecek yıl için %4,4, 2026 yılı için %4,3 ve uzun dönem için %4,2 olarak belirlendi.

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Çalışma Bürosu, özel sektörde istihdam artışının 223 bin, kamu istihdamında artışın 31 bin olduğunu açıkladı. Piyasalar özel sektörde istihdamın 125 bin artacağını öngörüyorlardı.

Aynı ayda imalat sektörü istihdamında 7 bin düşüş olurken, inşaat sektöründe 25 bin artış yaşandı. Analistlerin imalat sektöründe tahmini 5 bin düşüş yönündeydi.

Geniş tanımlı işsizlik oranı %7,9'dan %7,7'ye indi.

Ortalama saatlik kazançlarda aylık bazda %0,37 artış olurken, yıllık artış %3,97 seviyesinde açıklandı. Beklentiler aylık %0,3, yıllık %3,8 artış olacağına işaret ediyordu.

Ülkede ortalama çalışma saati 0,1 azalarak 34,2 saat olarak açıklandı. Piyasa beklentisi çalışma saatinin 34,3 seviyesinde kalacağı yönündeydi.

İş gücüne katılım oranı %62,7'de sabit kaldı.