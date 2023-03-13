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ABD'de bir banka daha kapatıldı

13.03.2023 - 08:28 | Son Güncelleme :
ABD'de bir banka daha kapatıldı | Piyasa Haberleri

Silicon Valley Bank'ın iflas etmesinin ardından New York merkezli Signature Bank da battı. İki bankanın batışı arasında sadece 2 gün bulunuyor.

ABD'de bankacılık alanında büyük kriz yaşanıyor. Bankalar birer birer iflas etmeye başladı. Silicon Valley Bank'ın iflasının ardından Signature Bank da kepenkleri indirdi.

Silicon Valley Bank'ın batışının 2 gün sonrasında iflas eden Signature Bank'ın 110.3 milyar dolar varlığı 88.5 milyar dolarlık da mevduatı olduğu açıklandı.

TÜM MEVDUATLAR GÜVENCEDE

ABD Hazine Bakanlığı ve piyasa otoritelerinin yaptığı açıklamaya göre Silicon Valley Bank ve Signature Bank'taki tüm mevduatların güvence altında olduklarını vergi mükellefleri için bir kayıp olmayacağı belirtildi.

YELLEN: KURTARMA OLMAYACAK

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen düzenleyici kurumlarla birlikte, ülkede bankacılık sisteminde son 15 yıldır görülen en büyük iflas sonrası, yapılması gerekenleri tartışarak geçirdiğini söylemişti.

Yellen "Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) iflası sonrası, başka bankaların iflas etmelerini önlemek önemli" dedi.

Yellen, SVB için bir kurtarma paketi açıklamalarının söz konusu olmadığını söyledi.


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