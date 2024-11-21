ABD piyasalarında şok! SEC Başkanı Gensler görevini bırakıyor

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Kripto para birimlerini denetleme konusunda agresif bir tutum sergileyen Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler, 20 Ocak'ta görevinden istifa edecek.

Başkan seçilen Donald Trump, kampanyası sırasında Gensler'i görevden alacağına söz vermişti. Ancak Gensler Perşembe günü yaptığı açıklamada Trump'ın göreve başladığı gün görevinden istifa edeceğini duyurdu.

Bitcoin, Trump'ın zaferinden bu yana yüzde 40 sıçradı. Yeni zirvelere ulaştı ve Perşembe günü 100.000 dolara yaklaştı. Bitcoin, istifasının açıklanmasının ardından önemli ölçüde yükseldi.

KRİPTO PARALARI 'VAHŞİ BATI' OLARAK TANIMLADI

Gensler 2021'deki başkanlığının ilk yılında kripto dünyasını “Vahşi Batı” olarak tanımladığı bir konuşma yaptı.

Aspen Güvenlik Forumu'nda yaptığı bir konuşmada “Bu varlık sınıfı dolandırıcılık, sahtekarlık ve bazı uygulamalarda kötüye kullanımla doludur. Kripto varlıkların nasıl çalıştığına dair çok fazla aldatmaca ve spekülasyon var. Çoğu durumda, yatırımcılar titiz, dengeli ve eksiksiz bilgi alamıyor.” ifadesini kullanmıştı.

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KRİPTO SEKTÖRÜNE DAVALAR AÇMIŞTI

Gensler yönetimindeki SEC, kripto sektöründeki oyunculara karşı dolandırıcılık, wash trading ve diğer ihlaller nedeniyle dava açtı. Örneğin komisyon geçen ay, piyasa yapıcı olduğunu iddia eden üç şirkete ve dokuz kişiye piyasayı manipüle etme gerekçesiyle dolandırıcılık suçlaması yöneltti.