ABD enflasyonu için Dimon'dan önemli mesaj | Piyasa Haberleri

JP Morgan CEO'su James Dimon "Kısa vadeli rakamlara aşırı tepki vermeyi bırakmalıyız" dedi.

ABD'de Ekim ayı enflasyonu yıllık bazda gerileme gösterdi. JP Morgan Chase CEO'su James Dimon, enflasyon verileri sonrasında piyasalardaki harekete ilişkin olarak, kısa vadeli rakamlara aşırı tepkiler verildiğini ve bunun yapılmasının bırakılması gerektiğini söyledi.

Dimon "Enflasyon o kadar çabuk ortadan kalkmayabilir. Fed şimdilik artırımlara ara vermekte haklı fakat biraz daha fazlasını yapmaları gerekebilir" açıklamasında bulundu.

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