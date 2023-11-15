Bakan Şimşek'ten Aselsan'a ziyaret | Genel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kuruluşunun 48'inci yıl dönümünde Aselsan’ın yüksek teknoloji üssü Gölbaşı tesislerini ziyaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "X" hesabından yaptığı açıklamada, "Yaş ortalaması 34 ve %62’si mühendis olan 10.000'in üzerinde çalışanıyla, cirosunun %7’si Ar-Ge yatırımıyla, millileştirilen çok sayıda ileri teknoloji savunma sanayi ürünüyle milli üretim gücümüzü artıran, kilogram başı 1.965 $ ihracat değeriyle, 5 binin üzerinde tedarikçisiyle birlikte savunma sanayi ekosistemini uçtan uca besleyen, son 20 yılda savunma sanayisinde dışa bağımlılığımızın %80’den %20’ye gerilemesine önemli katkı sağlayan, hepimizin gurur kaynağı Aselsan’ın başarılarının devamını diliyorum." dedi.

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Şimşek, Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün’e ve Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol’a çalışmaları ve sunumları için teşekkür etti.

Kuruluşunun 48. yıl dönümünde ASELSAN’ın yüksek teknoloji üssü Gölbaşı tesislerini ziyaret ettik.



- Yaş ortalaması 34 ve %62’si mühendis olan 10.000'in üzerinde çalışanıyla,



- Cirosunun %7’si Ar-Ge yatırımıyla,



- Millileştirilen çok sayıda ileri teknoloji savunma sanayi… pic.twitter.com/m5AQdYVDFh — Mehmet Simsek (@memetsimsek) November 14, 2023

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