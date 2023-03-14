ABD enflasyon verisi açıklandı | Piyasa Haberleri

ABD'de tüketici fiyatları yıllık bazda 8 defa üst üste gerileme kaydetti. ABD'de enflasyon Şubat'ta yıllık yüzde 6 oldu.

ABD'de enflasyon düşüş göstermeye devam ediyor. Fed'in faiz politikasında büyük önem arz eden enflasyon verisi Şubat ayında yıllık yüzde 6 olarak gerçekleşti. Şubat ayında aylık enflasyon ise yüzde 0,4 olarak gerçekleşti.

Böylece tüketici fiyatlarında yıllık bazda artış beklentilere paralel yüzde 6 olarak gerçekleşti.

41 YILIN ZİRVESİNİ GÖRMÜŞTÜ

Tüketici fiyatları 2022 yılının Temmuz ayında yüzde 9,1 ile 1981 yılı Kasım ayından sonra en yüksek seviyesini görmüştü. Enflasyonda o tarihten bu yana düşüş yaşanıyor.

Çekirdek olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,5, yıllık yüzde 5,5 arttı. Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 0,6 düşerken, yıllık yüzde 5,2 artış gösterdi. Gıda fiyatlarında aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 9,5 artış yaşandı.

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